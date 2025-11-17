PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Vortrag zum Thema Einbruchschutz: Experten der KPB Kleve beraten neutral und kostenlos

  • Bild-Infos
  • Download

Kreis Kleve (ots)

Am Montag (1. Dezember 2025) bietet die Kreispolizeibehörde Kleve die Möglichkeit, ab 15:00 Uhr, an einem Vortrag zum Thema "Einbruchschutz" teilzunehmen. Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/6139565) wird Kriminaloberkommissar Michael Weyers, aus dem Bereich der Kriminalprävention, neutral und kostenlos über das Thema "Einbruchschutz" berichten.

Nachfolgend finden Sie die Rahmendaten zum Vortragsangebot: 1. Dezember 2025, 15:00 Uhr Polizeidienststelle Geldern Am Nierspark 27, 47608 Geldern

Anmeldungen sind telefonisch (02821 / 504-1971 bzw. 02821 / 504-1972) oder per E-Mail (praevention.kleve@polizei.nrw.de) bis zum 28. November 2025 möglich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

