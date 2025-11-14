Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - PKW erfasst Fußgängerin in Praest

Junge Frau lebensgefährlich verletzt

Emmerich am Rhein (ots)

Am Donnerstag (13. November 2025) gegen 20:57 Uhr erfasste ein 26-Jähriger Mann aus Emmerich mit seinem Pkw eine am rechten Fahrbahnrand der Pionierstraße in Emmerich-Praest zu Fuß gehende 19-jährige Frau, ebenfalls aus Emmerich. Bei der Kollision wurde die Frau lebensgefährlich verletzt und in der Folge einer Klinik in Nijmegen zugeführt. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der Ermittlungen, bei der Unfallaufnahme vor Ort unterstützte ein Verkehrsunfallaufnahme-Team des Polizeipräsidiums Essen. Der Pkw wurde sichergestellt. Der polizeiliche Opferschutz übernahm die Betreuung der Angehörigen.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell