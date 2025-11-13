POL-KLE: Kevelaer - Starkstromkabel gestohlen
Zeugen gesucht
Kevelaer (ots)
Unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag (11. November 2025) ein mehrere Meter langes Starkstromkabel entwendet, das zum Verlegen auf dem Kapellenplatz bereit lag. Das Kabel war im Zugangsbereich eines Geschäftes hinter einem Rollgitter deponiert. Aufgrund des Gewichts der Beute ist davon auszugehen, dass mindestens zwei Täter das Kabel gestohlen und weggeschafft haben. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)
