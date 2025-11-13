PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Starkstromkabel gestohlen
Zeugen gesucht

Kevelaer (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag (11. November 2025) ein mehrere Meter langes Starkstromkabel entwendet, das zum Verlegen auf dem Kapellenplatz bereit lag. Das Kabel war im Zugangsbereich eines Geschäftes hinter einem Rollgitter deponiert. Aufgrund des Gewichts der Beute ist davon auszugehen, dass mindestens zwei Täter das Kabel gestohlen und weggeschafft haben. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 11:45

    POL-KLE: Rees - Versuchter Kfz-Diebstahl / Diebe gehen VW Multivan an

    Rees-Haffen (ots) - Unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (12. November 2025) offensichtlich versucht, einen VW Multivan zu stehlen, der auf der Ingenlaeckstraße in der Einfahrt eines Hauses stand. Gegen 01:35 Uhr hörte ein Zeuge, wie die Alarmanlage des Wagens anschlug, konnte in der Nähe des VW aber keine verdächtigen Personen ausmachen. ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 10:47

    POL-KLE: Wachtendonk - Einbruch in Einfamilienhaus / Bargeld gestohlen

    Wachtendonk (ots) - Unbekannte Täter sind am Mittwoch (12. November 2025) in der Zeit zwischen 12:45 und 14:15 Uhr in ein Wohnhaus an der Meerendonker Straße eingedrungen. Sie hebelten eine Tür des Wintergartens auf, um sich weiteren Zutritt zu verschaffen. Im Haus durchwühlten sie mehrere Schränke und Schubladen. Die Täter entwendeten Bargeld und flüchteten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren