Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Öffentlichkeitsfahndung nach Betrug: Wer kennt den Tatverdächtigen?

Kevelaer (ots)

Am Donnerstag (14. August 2025) kam es zwischen 15:30 Uhr und 15:45 Uhr zu einem Betrug. Nach einem vorangegangenen Telefonbetrug suchte der Tatverdächtige die Anschrift des Geschädigten auf und holte dort eine EC-Karte ab. Mit der Karte hob der Tatverdächtige in einer Bankfiliale sowie in einem Ladenlokal eines Lebensmitteldiscounters einen insgesamt niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag ab. Der Tatverdächtige wurde durch eine Videokamera bei der Tat videografiert. Im Rahmen der Ermittlungen fragt die Polizei nun: Wer kennt den Tatverdächtigen oder kann Angaben zu Ihm machen?

Mehrere Bilder und eine Personenbeschreibung des Tatverdächtigen sind über den nachfolgenden Link dem Fahndungsportal der Polizei zu entnehmen: https://polizei.nrw/fahndung/186085

Hinweise nimmt die Kripo Kalkar unter 02824 880 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell