Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Öffentlichkeitsfahndung nach Betrug: Wer kennt den Täter?

Goch (ots)

Am Samstag (25. Januar 2025) kam es zwischen 12:20 Uhr und 19:00 Uhr an der Bahnhofstraße in Goch zu einem Betrug. Ein bislang unbekannter Täter verkaufte im genannten Zeitraum eine niedrige dreistellige Anzahl an Goldmünzen. Vom Geschädigten erhielt der Täter im Gegenzug einen niedrigen fünfstelligen Verkaufspreis, obwohl er wusste, dass es sich bei den Münzen um Fälschungen handelte. Im Rahmen der Ermittlungen fragt die Polizei nun: Wer kennt den Täter oder kann Angaben zu Ihm machen?

Mehrere Bilder und eine Personenbeschreibung des Täters sind über den nachfol-genden Link dem Fahndungsportal der Polizei zu entnehmen: https://polizei.nrw/fahndung/186069

Hinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell