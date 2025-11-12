Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Abgestellter Pkw im Bereich der Beifahrerseite beschädigt: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Kevelaer (ots)

Am Montag (10. November 2025) kam es zwischen 14:30 Uhr und 14:40 Uhr am Peter-Plümpe-Platz in Kevelaer zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden wurde dabei ein abgestellter weißer Opel Combo, im vorderen Bereich des Fahrzeugs auf der Beifahrerseite, beschädigt. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Hinweise zum zuvor beschriebenen Sachverhalt nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell