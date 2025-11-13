Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Einbruch in Einfamilienhaus

Bargeld gestohlen

Wachtendonk (ots)

Unbekannte Täter sind am Mittwoch (12. November 2025) in der Zeit zwischen 12:45 und 14:15 Uhr in ein Wohnhaus an der Meerendonker Straße eingedrungen. Sie hebelten eine Tür des Wintergartens auf, um sich weiteren Zutritt zu verschaffen. Im Haus durchwühlten sie mehrere Schränke und Schubladen. Die Täter entwendeten Bargeld und flüchteten anschließend. Zeugen, die Hinweise in dem Zusammenhang geben können, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell