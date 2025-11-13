Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Versuchter Kfz-Diebstahl

Diebe gehen VW Multivan an

Rees-Haffen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (12. November 2025) offensichtlich versucht, einen VW Multivan zu stehlen, der auf der Ingenlaeckstraße in der Einfahrt eines Hauses stand. Gegen 01:35 Uhr hörte ein Zeuge, wie die Alarmanlage des Wagens anschlug, konnte in der Nähe des VW aber keine verdächtigen Personen ausmachen. Am Morgen bemerkte der Besitzer des Wagens dann, dass das Zylinderschloss der Fahrertür herausgebrochen worden war. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen in dem Zusammenhang werden von der Kripo Emmerich unter 02822 7830 erbeten. (cs)

