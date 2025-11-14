Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Einbruch in Einfamilienhaus in Bienen

Polizei sucht Zeugen

Rees (ots)

Bisher unbekannte Täter drangen am Donnerstag (13. November 2025) in ein Haus am Heckenweg in Rees-Bienen ein. Sie öffneten in der Zeit zwischen 05:30 Uhr und 14:30 Uhr gewaltsam ein Fenster und gelangten so in das Haus. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen Bargeld und ein Mobiltelefon. Die Kriminalpolizei in Emmerich hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Feststellungen am Heckenweg und der Umgebung geben können. Hinweise bitte unter Telefon 02822 7830. (sp)

