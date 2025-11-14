PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Einbruch in Einfamilienhaus in Bienen
Polizei sucht Zeugen

Rees (ots)

Bisher unbekannte Täter drangen am Donnerstag (13. November 2025) in ein Haus am Heckenweg in Rees-Bienen ein. Sie öffneten in der Zeit zwischen 05:30 Uhr und 14:30 Uhr gewaltsam ein Fenster und gelangten so in das Haus. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen Bargeld und ein Mobiltelefon. Die Kriminalpolizei in Emmerich hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Feststellungen am Heckenweg und der Umgebung geben können. Hinweise bitte unter Telefon 02822 7830. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren