PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Täter klettern auf Balkon
Zeugen für Einbruch gesucht

Kleve-Materborn (ots)

Zwei unbekannte Täter sind am Sonntag (16. November 20205) gegen 09:00 Uhr über den Balkon in eine Wohnung auf der Henri-Dunant-Straße eingedrungen. Eine Zeugin sah, wie die beiden schwarz gekleideten Personen am Fallrohr des Hauses hochkletterten, um auf den Balkon im ersten Obergeschoss zu gelangen, und sich dann Zutritt zu Wohnung verschaffen. Die Täter durchwühlten die Zimmer und verließen die Wohnung anschließend offenbar durch die Eingangstür. Beim Eintreffen der hinzugerufenen Polizeibeamten waren die Täter bereits geflüchtet. Angaben zur Beute konnte bislang nicht gemacht werden.

Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo Kleve unter 02821 5040 zu melden. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren