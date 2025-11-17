Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Täter klettern auf Balkon

Zeugen für Einbruch gesucht

Kleve-Materborn (ots)

Zwei unbekannte Täter sind am Sonntag (16. November 20205) gegen 09:00 Uhr über den Balkon in eine Wohnung auf der Henri-Dunant-Straße eingedrungen. Eine Zeugin sah, wie die beiden schwarz gekleideten Personen am Fallrohr des Hauses hochkletterten, um auf den Balkon im ersten Obergeschoss zu gelangen, und sich dann Zutritt zu Wohnung verschaffen. Die Täter durchwühlten die Zimmer und verließen die Wohnung anschließend offenbar durch die Eingangstür. Beim Eintreffen der hinzugerufenen Polizeibeamten waren die Täter bereits geflüchtet. Angaben zur Beute konnte bislang nicht gemacht werden.

Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo Kleve unter 02821 5040 zu melden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell