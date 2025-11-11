Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Nachtrag zu "Durchsuchungen und Festnahme nach Einbrüchen in Windenergieanlagen" - Untersuchungshaft angeordnet

Emsland/Oldenburg/Ostfriesland/Münsterland (ots)

Wie bereits berichtet durchsuchten seit den frühen Morgenstunden (11.11.25) Ermittler der Zentralen Kriminalinspektion Osnabrück, unter Federführung der Staatsanwaltschaft Osnabrück, drei Wohnobjekte im Emsland sowie in der Grafschaft Bentheim. Bei der Polizei-Aktion wurde im emsländischen Meppen ein 35-Jähriger festgenommen.

Die zuständige Haftrichterin des Amtsgerichts Osnabrück ordnete heute gegen 13 Uhr die Untersuchungshaft an. Der Beschuldigte wird nun in eine niedersächsische Justizvollzugsanstalt überführt.

