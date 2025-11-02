Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Nachtrag zur Geldautomatensprengung in Papenburg - Vier Beschuldigte in U-Haft

Osnabrück/Papenburg (ots)

Nach der Sprengung eines Geldautomaten im emsländischen Papenburg, konnten unmittelbar nach der Tat sechs Verdächtige festgenommen werden. Heute Vormittag (02.11.25) fanden die Vorführungen beim Haftrichter des Amtsgerichts Osnabrück statt. Dieser ordnete in vier Fällen Untersuchungshaft an. Die Männer im Alter von 18-25 Jahren befinden sich jetzt in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten.

Die weiteren Ermittlungen rund um die Geldautomatensprengung in Papenburg werden nun zentral von einer Ermittlungsgruppe für Geldautomatensprengungen der Polizeidirektion Osnabrück - unter Sachleitung der Zentralstelle zur Bekämpfung von Geldautomatensprengungen - geführt.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/6149436 (Folgemeldung)

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/6149384 (Ursprungsmeldung)

