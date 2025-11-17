POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Wohnung
Bargeld entwendet
Emmerich (ots)
Am Samstag (15. November 2025) zwischen 14:40 Uhr und 19:15 Uhr sind unbekannte Täter in eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Feldstraße eingedrungen. Sie kletterten offenbar ein einem Fallrohr hoch, um den Balkon der Wohnung zu erreichen und gelangten durch die Balkontür in die Wohnung. Entwendet wurde Bargeld. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)
