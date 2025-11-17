PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Einbruch in Wohnhaus
Garagentor beschädigt

Goch (ots)

Durch die Garage sind unbekannte Täter zwischen Freitagmorgen und Samstagnachmittag (15. November 2025) in ein Haus an der Hassumer Straße eingedrungen. Sie beschädigten das Garagentor und hebelten eine Verbindungstür auf, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Ob die Täter Beute machten, war bei der Anzeigenaufnahme noch unklar. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 020823 1080.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
  • 17.11.2025 – 11:16

    POL-KLE: Geldern - Vier Einbrüche in Geldern / Zeugen gesucht

    Geldern (ots) - Am vergangenen Wochenende kam es zu vier Einbrüchen auf Gelderner Stadtgebiet. Samstag zwischen 15:30 und 21:00 Uhr (15. November 2025) gelangten unbekannte Täter durch eine Terrassentür in ein Wohnhaus an der Konrad-Adenauer-Straße. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. In der Zeit zwischen 17:30 und 23:00 Uhr verschafften sich Unbekannte ebenfalls über eine Terrassentür ...

  • 17.11.2025 – 10:37

    POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Wohnung / Bargeld entwendet

    Emmerich (ots) - Am Samstag (15. November 2025) zwischen 14:40 Uhr und 19:15 Uhr sind unbekannte Täter in eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Feldstraße eingedrungen. Sie kletterten offenbar ein einem Fallrohr hoch, um den Balkon der Wohnung zu erreichen und gelangten durch die Balkontür in die Wohnung. Entwendet wurde Bargeld. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, wenden ...

  • 17.11.2025 – 10:15

    POL-KLE: Kleve - Täter klettern auf Balkon / Zeugen für Einbruch gesucht

    Kleve-Materborn (ots) - Zwei unbekannte Täter sind am Sonntag (16. November 20205) gegen 09:00 Uhr über den Balkon in eine Wohnung auf der Henri-Dunant-Straße eingedrungen. Eine Zeugin sah, wie die beiden schwarz gekleideten Personen am Fallrohr des Hauses hochkletterten, um auf den Balkon im ersten Obergeschoss zu gelangen, und sich dann Zutritt zu Wohnung ...

