Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Einbruch in Wohnhaus

Garagentor beschädigt

Goch (ots)

Durch die Garage sind unbekannte Täter zwischen Freitagmorgen und Samstagnachmittag (15. November 2025) in ein Haus an der Hassumer Straße eingedrungen. Sie beschädigten das Garagentor und hebelten eine Verbindungstür auf, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Ob die Täter Beute machten, war bei der Anzeigenaufnahme noch unklar. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 020823 1080.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell