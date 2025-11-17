PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Versuchter Kfz-Diebstahl
VW Polo angegangen

Rees (ots)

In der Zeit zwischen Freitagabend, 18:30 Uhr und Samstagabend (15. November 2025), 17:20 Uhr, haben unbekannte Täter auf der Florastraße versucht, einen VW Polo zu entwenden. Sie öffneten das auf dem Parkplatz eines Discounters abgestellte Fahrzeug gewaltsam und versuchten dann offenbar, den VW kurzzuschließen. Dies gelang jedoch nicht. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

