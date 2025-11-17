POL-KLE: Rees - Versuchter Kfz-Diebstahl
VW Polo angegangen
Rees (ots)
In der Zeit zwischen Freitagabend, 18:30 Uhr und Samstagabend (15. November 2025), 17:20 Uhr, haben unbekannte Täter auf der Florastraße versucht, einen VW Polo zu entwenden. Sie öffneten das auf dem Parkplatz eines Discounters abgestellte Fahrzeug gewaltsam und versuchten dann offenbar, den VW kurzzuschließen. Dies gelang jedoch nicht. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)
