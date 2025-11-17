Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Zwei Motorroller gestohlen

Zeugen gesucht

Issum-Sevelen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (15. November 2025) wurden im Ortsteil Sevelen zwei Motorroller entwendet. Unbekannte entwendeten auf der Weberstraße einen schwarzen Motorroller mit dem Versicherungskennzeichen 543KNM. Auf der nahegelegenen Straße An der Isidorkapelle wurde ein Kymco-Motorroller mit dem Versicherungskennzeichen 572RNU gestohlen, der unter dem Carport eines Mehrfamilienhauses gestanden hatte. Der silberfarbene Roller war mit einem Helm-Koffer ausgestattet. Zeugen, die Hinweise zu den Diebstählen geben können, melden sich bitte bei der Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

