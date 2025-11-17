Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Verkehrsunfall

PKW erfasst Fußgänger beim Überqueren der Straße

Goch (ots)

Am Samstag (16. November 2025) gegen kurz vor 18:00 Uhr kam es an der Kreuzung Westring/Adolf-Kolping-Straße/Gaesdoncker Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 15-Jähriger schwer verletzt wurde. Der Jugendliche aus Straelen wollte den Westring bei grün anzeigender Ampel zu Fuß in Richtung Gaesdoncker Straße überqueren. Dabei wurde er von dem VW einer 69-Jährigen aus Goch erfasst, die laut Zeugenaussagen von der Gaesdoncker Straße nach links auf den Westring abbiegen wollte. Der 15-Jährige zog sich bei der Kollision schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Die Autofahrerin blieb unverletzt, an dem VW entstand Sachschaden. (cs)

