POL-KLE: Goch - Verkehrsunfall
PKW erfasst Fußgänger beim Überqueren der Straße
Goch (ots)
Am Samstag (16. November 2025) gegen kurz vor 18:00 Uhr kam es an der Kreuzung Westring/Adolf-Kolping-Straße/Gaesdoncker Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 15-Jähriger schwer verletzt wurde. Der Jugendliche aus Straelen wollte den Westring bei grün anzeigender Ampel zu Fuß in Richtung Gaesdoncker Straße überqueren. Dabei wurde er von dem VW einer 69-Jährigen aus Goch erfasst, die laut Zeugenaussagen von der Gaesdoncker Straße nach links auf den Westring abbiegen wollte. Der 15-Jährige zog sich bei der Kollision schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Die Autofahrerin blieb unverletzt, an dem VW entstand Sachschaden. (cs)
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/
Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle
https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell