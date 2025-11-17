PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfallflucht
Smart auf Parkplatz beschädigt

Geldern (ots)

Am Freitag (14. November 2025) in der Zeit zwischen 20:50 und 21:10 Uhr wurde Smart Fortwo Coupe beschädigt, das auf dem Parkplatz eines Fast-Food Restaurants an der Weseler Straße abgestellt war. Vermutlich touchierte ein anderes Fahrzeug den Smart beim Ein- oder Ausparken, es entstand ein Schaden am hinteren linken Radkasten. Neben dem Smart soll ein schwarzer PKW gestanden haben, der nach Rückkehr des Smart-Besitzers nicht mehr vor Ort war. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Geldern unter 02831 1250 zu melden. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 15:12

    POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfallflucht / Skoda Octavia beschädigt

    Geldern (ots) - In der Zeit zwischen Donnerstag, 22:00 Uhr, und Freitag (14. November 2025), 16:00 Uhr, hat ein unbekannter Autofahrer einen Skoda Octavia beschädigt, der auf einem Parkplatz am Westwall abgestellt war. Es entstand ein Schaden vorne links an der Stoßstange des Skodas. Der Verursacher kam seinen Pflichten jedoch nicht nach und flüchtete. Zeugen werden ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 14:08

    POL-KLE: Goch - Verkehrsunfall / PKW erfasst Fußgänger beim Überqueren der Straße

    Goch (ots) - Am Samstag (16. November 2025) gegen kurz vor 18:00 Uhr kam es an der Kreuzung Westring/Adolf-Kolping-Straße/Gaesdoncker Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 15-Jähriger schwer verletzt wurde. Der Jugendliche aus Straelen wollte den Westring bei grün anzeigender Ampel zu Fuß in Richtung Gaesdoncker Straße überqueren. Dabei wurde er von dem VW ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren