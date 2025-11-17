Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfallflucht

Smart auf Parkplatz beschädigt

Geldern (ots)

Am Freitag (14. November 2025) in der Zeit zwischen 20:50 und 21:10 Uhr wurde Smart Fortwo Coupe beschädigt, das auf dem Parkplatz eines Fast-Food Restaurants an der Weseler Straße abgestellt war. Vermutlich touchierte ein anderes Fahrzeug den Smart beim Ein- oder Ausparken, es entstand ein Schaden am hinteren linken Radkasten. Neben dem Smart soll ein schwarzer PKW gestanden haben, der nach Rückkehr des Smart-Besitzers nicht mehr vor Ort war. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Geldern unter 02831 1250 zu melden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell