Kreispolizeibehörde Kleve
Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfallflucht
Skoda Octavia beschädigt

Geldern (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 22:00 Uhr, und Freitag (14. November 2025), 16:00 Uhr, hat ein unbekannter Autofahrer einen Skoda Octavia beschädigt, der auf einem Parkplatz am Westwall abgestellt war. Es entstand ein Schaden vorne links an der Stoßstange des Skodas. Der Verursacher kam seinen Pflichten jedoch nicht nach und flüchtete. Zeugen werden daher gebeten, sich bei der Polizei Geldern unter 02831 1250 zu melden. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
