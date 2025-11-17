POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfallflucht
Skoda Octavia beschädigt
Geldern (ots)
In der Zeit zwischen Donnerstag, 22:00 Uhr, und Freitag (14. November 2025), 16:00 Uhr, hat ein unbekannter Autofahrer einen Skoda Octavia beschädigt, der auf einem Parkplatz am Westwall abgestellt war. Es entstand ein Schaden vorne links an der Stoßstange des Skodas. Der Verursacher kam seinen Pflichten jedoch nicht nach und flüchtete. Zeugen werden daher gebeten, sich bei der Polizei Geldern unter 02831 1250 zu melden. (cs)
