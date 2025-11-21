POL-OH: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht
LK Hersfeld-Rotenburg (ots)
Ronshausen - Am Donnerstag (20.11.) fuhr gegen 18.10 Uhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem Lkw mit Anhänger rückwärts von einem Tankstellengelände herunter. Beim Rückwärtsfahrern bzw. Rangieren stieß er mit einem Verkehrsschild zusammen und beschädigte dieses. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 1.100 Euro. Danach entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06623-937-0 od. www.polizei.hessen.de.
gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen
