Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Hilflose Situation ausgenutzt - 30-Jähriger bestohlen

Ludwigshafen (ots)

Am 30.10.2025, gegen 17:35 Uhr, erlitt ein 30-Jähriger in der Straßenbahnlinie 7 von der Haltestelle Hemshof in Richtung Ebertpark (Friesenheim) einen medizinischen Notfall und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Vermutlich nutzte eine bislang unbekannte Person die Situation aus und entwendete den Rucksack des Mannes. Darin befanden sich unter anderem zwei Laptops. Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Hinweise geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell