Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Adventskonzert in der Friedenskirche

Bild-Infos

Download

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch, den 26.11.2025, um 19 Uhr, findet das 21. Benefiz-Adventskonzert mit dem Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz in der Friedenskirche in Ludwigshafen-Friesenheim statt. Das Konzert wird gemeinsam von "Aktion 72 e.V.", "Förderkreis der Friedenskirche e.V." und der Polizeidirektion Ludwigshafen veranstaltet.

Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, sich durch ein tolles Programm des Landespolizeiorchesters auf die Vorweihnachtszeit einzustimmen. Der Eintritt ist frei. Mit Ihrer Spende können Sie die Veranstalter bei der Erfüllung Ihrer Ziele unterstützen. Der Erlös wird zu gleichen Teilen aufgeteilt und geht an Bürger in Not und an Menschen mit Behinderung (Aktion 72 e.V.), an die Friedenskirche zwecks Renovierung und Instandhaltung der Kirche, sowie an die Polizeistiftung, um Polizeibeamtinnen und - beamte oder deren Angehörige zu unterstützen, die durch Unglücksfälle in finanzielle Not geraten sind.

Wir hoffen auf zahlreiche Besucher, um gemeinsam dem Orchester zu applaudieren. Zudem erlauben wir uns den Hinweis, dass im Rahmen des Konzerts wieder Weihnachts-CDs des Landespolizeiorchesters vor Ort käuflich erworben oder online über das Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz bestellt werden können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell