Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trunkenheitsfahrten

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag (16.11.2025), gegen 20:10 Uhr, kontrollierten Polizeikräfte in der Carl-Friedrich-Gauß-Straße einen 50-jährigen Autofahrer. Im Rahmen der Kontrolle stellten sie fest, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Ein Urintest reagierte positiv auf Kokain.

Am Montag (17.11.2025), gegen 3:10 Uhr, wurde ein 28-jähriger E-Scooter-Fahrer in der Valentin-Bauer-Straße kontrolliert. Dieser war erheblich alkoholisiert, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,2 Promille.

Beide Fahrzeugführer wurden zu Polizeidienststellen gebracht, wo ihnen Blutproben entnommen wurden. Gegen den 50-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Gegen den 28-Jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

