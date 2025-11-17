Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trunkenheitsfahrten

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag (16.11.2025), gegen 20:10 Uhr, kontrollierten Polizeikräfte in der Carl-Friedrich-Gauß-Straße einen 50-jährigen Autofahrer. Im Rahmen der Kontrolle stellten sie fest, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Ein Urintest reagierte positiv auf Kokain.

Am Montag (17.11.2025), gegen 3:10 Uhr, wurde ein 28-jähriger E-Scooter-Fahrer in der Valentin-Bauer-Straße kontrolliert. Dieser war erheblich alkoholisiert, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,2 Promille.

Beide Fahrzeugführer wurden zu Polizeidienststellen gebracht, wo ihnen Blutproben entnommen wurden. Gegen den 50-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Gegen den 28-Jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

