POL-PPRP: Einbruch in Einfamilienhaus

Lingenfeld (ots) - Im Laufe des Sonntagmorgens des 16. Novembers 2025, kam es in der Kirschenallee, in 67360 Lingenfeld zu einem größeren Polizeieinsatz. Ein 42-Jähriger Mann befand sich dort in einer psychischen Ausnahmesituation. Unter Hinzuziehung von Spezialkräften konnte der Mann in seiner Wohnung angetroffen und einer psychiatrischen Einrichtung zugeführt werden. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu ...

