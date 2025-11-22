Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit Personenschaden Künzeller Str.

Am Freitag, den 21.11.2025, gegen 18:23 Uhr ereignete sich auf der Künzeller Straße in Fulda ein Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen und einer leicht verletzten Person.

Der 30-jährige VW-Fahrer aus einem Fuldaer Ortsteil befuhr die Künzeller Str. in Richtung Künzell und übersah die unmittelbar vor der Einmündung Richard-Wagner-Str. verzögernden, vorausfahrenden Verkehrsteilnehmer.

Im weiteren Verlauf fuhr der Fahrzeugführer auf den Mercedes des 50-jährigen Mannes aus Eichenzell auf, wobei sich dessen 45-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen im Bereich des Kopfes und Rückens zuzog.

Final wurde dann durch die Kollision der Mercedes auf den, ebenfalls verzögernden, vorausfahrenden Toyota des 46-jährigen Fuldaers geschoben. Der Fahrer blieb hier unverletzt.

An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden, welcher sich in Summe auf ca. 10.000EUR beläuft. Alle Fahrzeuge waren weiterhin fahrbereit und die verletzte Person konnte nach einer Überprüfung seitens des Rettungsdienstes vor Ort wieder entlassen werden.

Neben der eingesetzten Streife waren 4 Rettungswägen und die Freiwillige Feuerwehr Künzell im Einsatz.

Gefertigt: Polizeipräsidium Osthessen, Polizeistation Fulda, Polizeioberkommissar Lotz

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell