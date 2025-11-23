PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht in Gersfeld -Zeugen gesucht-

Fulda (ots)

Am Freitag, (21.11.), ereignete sich um 15:14 Uhr in der Karlstraße in Gersfeld eine Verkehrsunfallflucht, nach welcher ein weißer VW flüchtig ist. Ein 21-jähriger Angestellter der Deutschen Post hielt mit seinem Kleintransporter in der Karlstraße Höhe Hausnummer 18 am linken Fahrbahnrand an, als ein weißer VW mit dem Teilkennzeichen NES (Landkreis Rhön-Grabfeld) von hinten rechts an diesem vorbeifuhr und dabei den rechten Außenspiegel des Postfahrzeugs abriss. Der VW setzte seine Fahrt unbeirrt fort und flüchtete unerkannt von der Unfallstelle. Weder zum Fahrer oder der Fahrerin noch zum Fahrzeugtyp des VW konnten bisher Angaben erlangt werden. Der Schaden an dem Postwagen liegt im mittleren dreistelligen Bereich. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Hilders unter der Telefonnummer 06681/96120 zu melden.

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 23.11.2025 – 01:03

    POL-OH: Verkehrsunfallflucht - Unfall im Begegnungsverkehr in Heringen

    Fulda (ots) - Heringen - Am Samstag (22.11.), gegen 20:30 Uhr, befuhr eine 26-jährige Pkw-Fahrerin die Widdershäuser Straße in 36266 Heringen aus Richtung Heringen-Widdershausen kommend in Richtung Heringen. Ein unbekannter Pkw-Fahrer kam der 26-jährigen Fahrerin auf der Gegenfahrbahn entgegen und es kam zum leichten Zusammenstoß der Außenspiegel beider ...

    mehr
  • 22.11.2025 – 06:25

    POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

    Fulda (ots) - Verkehrsunfall mit Personenschaden Künzeller Str. Am Freitag, den 21.11.2025, gegen 18:23 Uhr ereignete sich auf der Künzeller Straße in Fulda ein Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen und einer leicht verletzten Person. Der 30-jährige VW-Fahrer aus einem Fuldaer Ortsteil befuhr die Künzeller Str. in Richtung Künzell und übersah die unmittelbar vor der Einmündung Richard-Wagner-Str. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren