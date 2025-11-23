Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht in Gersfeld -Zeugen gesucht-

Fulda (ots)

Am Freitag, (21.11.), ereignete sich um 15:14 Uhr in der Karlstraße in Gersfeld eine Verkehrsunfallflucht, nach welcher ein weißer VW flüchtig ist. Ein 21-jähriger Angestellter der Deutschen Post hielt mit seinem Kleintransporter in der Karlstraße Höhe Hausnummer 18 am linken Fahrbahnrand an, als ein weißer VW mit dem Teilkennzeichen NES (Landkreis Rhön-Grabfeld) von hinten rechts an diesem vorbeifuhr und dabei den rechten Außenspiegel des Postfahrzeugs abriss. Der VW setzte seine Fahrt unbeirrt fort und flüchtete unerkannt von der Unfallstelle. Weder zum Fahrer oder der Fahrerin noch zum Fahrzeugtyp des VW konnten bisher Angaben erlangt werden. Der Schaden an dem Postwagen liegt im mittleren dreistelligen Bereich. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Hilders unter der Telefonnummer 06681/96120 zu melden.

