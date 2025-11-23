PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall durch verbotenes Wendemanöver

Fulda (ots)

Am Samstag (22.11.) ereignete sich um 15.00 Uhr in Fulda auf der Petersberger Straße kurz vor der Bahnunterführung ein Verkehrsunfall. Ein Pkw Ford befuhr die Petersberger Straße stadtauswärts auf dem rechten Fahrstreifen, ein Pkw Citroen auf dem linken Fahrstreifen. Der 46-jährige Fordfahrer setzte dann zum verbotswidrigen Wenden auf der Fahrbahn an und übersah das links etwas versetzt hinter ihm fahrende Fahrzeug. Dieses prallte frontal in die Fahrerseite des Ford, wodurch beide Pkw stark beschädigt wurden und nicht mehr fahrbereit waren. Die Beifahrerin im Citroen wurde leicht verletzt, es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

