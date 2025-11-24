PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Fulda und des PP Osthessen:

Fulda (ots)

Update: Leblose Person in Wohnhaus in Fulda, Ohmstraße aufgefunden

Fulda. Am Sonntag (23.11.) wurde gegen 12 Uhr eine leblose Person in einem Wohnhaus in der Ohmstraße in Fulda aufgefunden. (Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43558/6164463)

Die Staatsanwaltschaft Fulda und die Kriminalpolizei Fulda haben die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen. Zur Klärung der Todesumstände hat die Staatsanwaltschaft Fulda die Obduktion des Leichnams angeordnet.

Bei der aufgefundenen Person handelt es sich um einen 62-jährigen Bewohner des Hauses.

Die genauen Hintergründe und Umstände sind derzeit noch unklar. In diesem Zusammenhang kam es gestern zu umfangreichen Spurensicherungsmaßnahmen am Leichenfundort in einem Wohnhaus in Fulda. Die gerichtsmedizinischen Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hat der 62-Jährige gegen Mitternacht eine Lokalität im Bereich des Gemüsemarktes in Fulda verlassen und sich zu seiner Wohnanschrift in die Ohmstraße begeben. Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht auf Sonntag, in der Zeit von 0 Uhr bis 1 Uhr, auf dem beschriebenen Weg eine körperliche Auseinandersetzung, eine hilfsbedürftige, stürzende oder augenscheinlich verletzte männliche Person wahrgenommen haben, werden gebeten, sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

Die umfangreichen und komplexen Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Fulda und Kriminalpolizei Fulda dauern weiterhin an. Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Fulda.

Franziska Kraus,

Staatsanwaltschaft Fulda, Pressesprecherin, 0661/924-2741

Marc Leipold,

Polizeipräsidium Osthessen, Pressesprecher, 0661/105-1099

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

