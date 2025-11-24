Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Falscher Bankmitarbeiter - Versuchter Einbruch - Farbschmierereien - Pkw gestohlen - Vase gestohlen - Bushaltestelle beschädigt

Fulda (ots)

Falscher Bankmitarbeiter

Eichenzell. Eine lebensältere Frau aus Eichenzell wurde am Freitag (21.11.) Opfer eines Trickbetrügers. Dieser klingelte mittags an der Haustüre der Frau, gab sich als Bankmitarbeiter aus und behauptete, die Frau sei Opfer eines Betruges geworden. Angeblich hätten Betrüger vom Konto der Geschädigten mehrere tausend Euro für eine angebliche Rechnung eines Versandhauses abgebucht. Der falsche Bankmitarbeiter wolle der Dame nun helfen, das Geld zurück zu buchen und bat deshalb um Aushändigung ihrer EC-Karte. Daraufhin verschwand der Mann samt der Karte und meldete sich kurze Zeit später per Telefon. Er ließ sich von der Frau Details eines Bankauszuges am Telefon vorlesen und erfragte in diesem Zusammenhang die PIN. In der weiteren Folge hob der Betrüger mehrere tausend Euro vom Konto der Geschädigten ab.

Zeugen die Hinweise zum Sachverhalt oder zu sich auffällig verhaltenen Personen oder Fahrzeugen am Freitag in Eichenzell machen können, werden gebeten, sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

Ihre Polizei gibt Tipps:

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon oder an ihrer Haustür als Bankangestellter ausgibt, den Sie möglicherweise als solchen nicht erkennen. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld, Wertsachen, TANs oder Überweisungen von Ihnen fordert. - Rufen Sie den Ihnen bekannten Bankmitarbeiter unter der Ihnen bekannten Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an. ○ ACHTUNG: Nutzen Sie hierzu nicht die Wahlwiederholungstaste, sondern legen Sie das Gespräch bewusst auf und wählen Sie die Nummer neu in das Telefon ein. ○ Mittels sogenanntem "Call-ID-Spoofing" können Betrüger tatsächlich jede frei gewählte Rufnummer auf dem Telefondisplay ihrer Opfer anzeigen lassen und sich so das Vertrauen erschleichen

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Fulda. Unbekannte näherten sich in der Nacht zu Freitag (21.11.) unbemerkt dem Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses in der Niesiger Straße. Dort rissen die Täter die über der Haustür hängende Beleuchtung ab und versuchten die Tür - vermutlich mittels Schraubenzieher - aufzuhebeln. Dies gelang nicht, an der Haustüre entstand Sachschaden in Höhe von rund 350 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Farbschmierereien

Fulda. Am Samstagnachmittag (22.11.) wurde festgestellt, dass Unbekannte in der Heinrichstraße eine Wand mit einem Schriftzug beschmiert hatten. Ein politisch motivierter Hintergrund wird derzeit geprüft. Es entstand rund 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Pkw gestohlen und zwischenzeitlich wieder aufgefunden - Zeugen gesucht

Fulda. In der Nacht zu Sonntag (23.11.) stahlen Unbekannte in der Baugulfstraße einen silberfarbenen Hyundai Atos. Das Fahrzeug wurde am Sonntagmorgen, gegen 8.40 Uhr, in der Esperantostraße wieder aufgefunden. Wer in der relevanten Tatzeit in der Baugulfstraße oder im Bereich Esperantostraße verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wendet sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Vase gestohlen

Fulda. Am Friedhof im Stadtteil stahlen Unbekannte zwischen Donnerstagmittag (20.11.) und Sonntagmittag (23.11.) eine kupferne Vase im Wert von rund 200 Euro, die an einem Grabstein befestigt war. Es entstand rund 400 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Bushaltestelle beschädigt

Fulda. In der Ronsbachstraße warfen Unbekannte am Sonntagabend (23.11.) eine leere Getränkeflasche in eine Seitenscheibe einer Bushaltestelle, die daraufhin zerbrach. Es entstand rund 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(PB)

