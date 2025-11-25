POL-OH: Diebstahl von Münzgeld
Vogelsbergkreis (ots)
Diebstahl von Münzgeld
Freiensteinau. Nach aktuellen Erkenntnissen verschafften sich zwei Personen am Sonntag (23.11.), gegen 18.40 Uhr, Zutritt zu dem Verkaufsstand eines Biohofs in der Vogelsbergstraße. Eine von beiden hebelte gewaltsam eine Wechselgeldkassette auf und entnahm Münzgeld im Wert von rund 20 Euro. Die Täter waren mit einem Kind unterwegs. Sie werden wie folgt beschrieben:
Täterin 1: weiblich, kräftige Statur, circa 25 bis 35 Jahre alt, schwarze Winterjacke, Blue Jeans, Schal
Täter 2: männlich, schlanke Statur, circa 25 bis 35 Jahre alt, schwarze "Calvin Klein"-Winterjacke, schwarze Jogginghose, Sneaker, Rucksack
Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
Julissa Sauermann
Kontakt:
Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda
Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)
Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0
X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/
Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell