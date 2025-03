Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Drei berauschte Verkehrsteilnehmer erwischt

Erfurt (ots)

Gleich drei berauschte Verkehrsteilnehmer erwischte die Polizei in Erfurt von Dienstag zu Mittwoch. Den Anfang machte Dienstagmittag kurz vor 12:00 Uhr eine 30-jährige E-Scooter-Fahrerin in der Riethstraße. Sie stand unter dem Einfluss von Methamphetamin und Cannabis. Zudem war ihr Gefährt nicht versichert. In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch kontrollierte eine Streifenbesatzung kurz nach 02:30 Uhr in der Magdeburger Allee einen 26-jährigen Hyundai-Fahrer. Bei ihm schlug ein Drogenvortest positiv auf die Einnahme von Cannabis an. Knapp eine Stunde später geriet ein 37-jähriger Audi-Fahrer in der Bonhoefferstraße in eine Verkehrskontrolle. Auch er hatte vorher Cannabis konsumiert. Alle drei Verkehrsteilnehmer wurden zur Blutentnahme gebeten. Gegen sie wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Sollte sich der Verdacht bestätigen, müssen sie mit einer Geldbuße von mindestens 500 Euro sowie einem Fahrverbot und Punkten in Flensburg rechnen. (DS)

