Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Bäume beschädigt

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bäume beschädigt

Alheim. Unbekannte Täter sägten in Heinebach zwischen dem 30. April und 18. November eine Art "Ringelung" in sechs Stämme von Bäumen. Diese befinden sich im Sandweg zwischen der Straße "Zum Bielstein" und der Jahnstraße. Die Beschädigung wird in den kommenden Jahren voraussichtlich das Absterben der Bäume zur Folge haben, da diese nicht mehr ausreichend versorgt werden. Die Gemeinde Alheim hat Anzeige bei der Polizei erstattet. Diese ermittelt nun wegen der Sachbeschädigung und bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Julissa Sauermann

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

