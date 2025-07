Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Verkehrsunfallflucht, Pkw-Fahrerin verletzt

Lengerich (ots)

Am Mittwoch (09.07.) um 08.32 Uhr ist es in Lengerich-Wechte zu einer Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden gekommen. Ein unbekannter Fahrer eines SUV (Cupra) fuhr auf der Straße Am Hülshof in Fahrtrichtung Lengerich. Zur gleichen Zeit fuhr eine 26-jährige Fahrerin mit ihrem Mercedes in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Als der SUV-Fahrer plötzlich auf die Fahrspur der 26-Jährigen fuhr, musste diese ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Dabei geriet sie auf den angrenzenden Grünstreifen und touchierte zwei Leitpfosten und ein Verkehrszeichen. Bei dem Verkehrsunfall verletzte sich die Autofahrerin und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Mercedes entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Der unbekannte Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die verletzte Person und den entstandenen Schaden zu kümmern. Der SUV-Fahrer sowie Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

