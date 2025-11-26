Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2511114

Hilden (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Hilden ---

Am Sonntag, 23. November 2025, wendete gegen 14 Uhr der Fahrer eines grauen BMW 5er rückwärts in einer Einfahrt am Rosenweg in Höhe der Hausnummer 12, als eine Frau mit einem E-Scooter den Gehweg befuhr. Um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu vermeiden, wich sie aus und beschädigte dabei einen Gartenzaun. Die E-Scooter-Fahrerin und der Autofahrer entfernten sich, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

