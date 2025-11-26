Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2511113

Monheim am Rhein (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Monheim am Rhein ---

Am Dienstag, 25. November 2025, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 17 und 18 Uhr in ein Einfamilienhaus am Heerweg in Höhe der Albert-Einstein-Straße in Monheim am Rhein eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

