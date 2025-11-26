POL-ME: Radlader entwendet - die Polizei bittet um Hinweise - 2511112
Velbert (ots)
In der Nacht auf Dienstag, 25. November 2025, wurde ein blauer Radlader von einem Firmengelände in Velbert gestohlen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.
Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:
Der Halter eines Radladers der Marke Kramer 5085 hatte das Fahrzeug am Montagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, zuletzt auf dem Hof seiner Firma an der Straße "Im Hau" gesehen. Am nächsten Morgen, gegen 6:50 Uhr, stellte er den Diebstahl fest.
Er alarmierte folgerichtig die Polizei, die ein Ermittlungsverfahren einleitete und das Fahrzeug zur internationalen Fahndung ausschrieb. Der Wert des Fahrzeuges, an dessen linker Seite eine Tür fehlt, wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.
Die Polizei fragt:
Wer hat den Diebstahl beobachtet oder kann sonstige Angaben zum Diebstahlsgeschehen tätigen? Hinweise nimmt die Polizei Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen.
Fragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann
Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028
E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de
Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
WhatsApp-Kanal:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g
Wir haben jetzt auch einen eigenen WhatsApp-Kanal!
Hier informieren wir über wichtige und interessante Polizeimeldungen:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g
Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell