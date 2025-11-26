Polizei Mettmann

POL-ME: Radlader entwendet - die Polizei bittet um Hinweise - 2511112

Velbert (ots)

In der Nacht auf Dienstag, 25. November 2025, wurde ein blauer Radlader von einem Firmengelände in Velbert gestohlen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Der Halter eines Radladers der Marke Kramer 5085 hatte das Fahrzeug am Montagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, zuletzt auf dem Hof seiner Firma an der Straße "Im Hau" gesehen. Am nächsten Morgen, gegen 6:50 Uhr, stellte er den Diebstahl fest.

Er alarmierte folgerichtig die Polizei, die ein Ermittlungsverfahren einleitete und das Fahrzeug zur internationalen Fahndung ausschrieb. Der Wert des Fahrzeuges, an dessen linker Seite eine Tür fehlt, wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei fragt:

Wer hat den Diebstahl beobachtet oder kann sonstige Angaben zum Diebstahlsgeschehen tätigen? Hinweise nimmt die Polizei Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell