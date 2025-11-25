POL-ME: Fiat Ducato gestohlen - Polizei bittet um Hinweise - 2511109

Polizei Mettmann

Langenfeld (ots)

Zwischen Donnerstag, 20. November 2025, 13 Uhr, und Montag, 24. November 2025, 21:30 Uhr, stahlen Unbekannte in Langenfeld einen Fiat Ducato. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach den aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Der Besitzer des weißen Fiat hatte den Transporter an der Galkhausener Straße in Höhe der dortigen Jet-Tankstelle abgestellt. Am Montag entdeckte er den Diebstahl des Autos und alarmierte folgerichtig die Polizei.

Diese leitete ein Ermittlungsverfahren ein und schrieb den Fiat mit einer Städtekennung für den Kreis Mettmann (ME) zur internationalen Fahndung aus. Der Wert des knapp vier Jahre alten Transporters wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei fragt: Wer hat im genannten Zeitraum an der Galkhausener Straße verdächtige Personen beobachtet oder kann sonstige Angaben zum Verbleib des Fiat machen? Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld unter 02173 288-6310 jederzeit entgegen.

