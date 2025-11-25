POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2511107

Polizei Mettmann

Heiligenhaus / Ratingen / Hilden (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Heiligenhaus ---

Am Montag, 24. November 2025, bedrohte in Heiligenhaus ein Einbrecher mit einer Heckenschere eine 65-Jährige, die den Täter in den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses überrascht hatte. Der Mann hatte sich gewaltsam Zutritt zu den Räumen in der Sachsenstraße verschafft und konnte mit einem Fahrrad fliehen. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach dem mit einer schwarzen Mütze und Schal sowie einer schwarzen Jacke bekleideten Täter blieb leider erfolglos. Ob er etwas entwendete, steht zurzeit noch nicht fest. Die 65-Jährige verblieb unverletzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 9312-6150, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

Zwischen 16 Uhr und 18:15 Uhr drangen Unbekannte am Montag, 24. November 2025, in ein Einfamilienhaus in Ratingen ein. Sie beschädigten eine Terassentür des Hauses in der Straße Am Tannenbaum. Ob etwas gestohlen wurde, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Am Montag, 24. November 2025, brachen unbekannte Täterinnen und Täter auch in ein Haus am Stieglitzweg ein. Zwischen 17 Uhr und 20:20 Uhr hebelten sie ein Fenster auf, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

Am Montag, 24. November 2025, brachen unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 18 Uhr und 21 Uhr durch eine aufgehebelte Balkontür in eine Wohnung in der Hildener Verdistraße ein. Sie durchsuchten die Räume und entwendeten Bargeld.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Mettmann ---

Am Montag, 24. November 2025, drangen Unbekannte zwischen 15:30 Uhr und 17:30 Uhr in eine Wohnung im Borner Weg in Mettmann ein. Sie hebelten eine Balkontür auf, durchsuchten die Räume und entwendeten Schmuck sowie Bargeld.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

