Polizei Mettmann

POL-ME: Schwer verletzt: Fußgängerin von Auto angefahren - 2511108

Ratingen (ots)

In Ratingen ist am Montagabend (24. November 2025) eine 25 Jahre alte Frau von einem Auto angefahren und hierbei schwer verletzt worden.

Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen war Folgendes geschehen:

Gegen 19:20 Uhr war eine 58-jährige Ratingerin mit ihrem Mini Countryman über den Lintorfer Weg in Richtung Mülheim an der Ruhr gefahren. Auf Höhe der Hausnummer 75 erfasste sie aus bislang noch nicht geklärter Ursache eine 25 Jahre alte Frau, die dort gerade zu Fuß die Fahrbahn überquerte.

Zeugen des Unfalls leisteten Erste Hilfe, bis die alarmierten Rettungskräfte die Schwerverletzte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus brachten.

Wie es zu dem Unfall kam ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

