Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand eines Altkleidercontainers in Briedel

Briedel (ots)

Am Abend des 12.11.2025 gegen 23:48 Uhr wurde bei der Rettungsleitstelle Koblenz der Brand eines Altkleidercontainers in der Moselstraße in 56867 Briedel gemeldet.

Das Feuer konnte durch die örtliche Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Dennoch wurde der Altkleidercontainer durch das Feuer erheblich beschädigt.

Aufgrund erster Ermittlungen vor Ort erscheint es sehr wahrscheinlich, dass der Brand vorsätzlich herbeigeführt wurde. Zeugen, die in dem Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Moselstraße gemacht haben, werden gebeten diese bei der Polizeiinspektion Zell unter der 06542-98670 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell