POL-PDWIL: Sachbeschädigung an der Pfarrkirche St. Petrus in Lieser

Bernkastel-Kues (ots) - Am Mittag des 12.11.2025 wurde die Polizei Bernkastel-Kues von einem Diebstahl in Kenntnis gesetzt. Hierbei seien zwei Personen unter dem Vorwand, den Heizungsstand ablesen zu wollen, in die Wohnung einer älteren Frau gegangen. Hierbei sei diese von einem der beiden in ein Gespräch verwickelt worden, während der zweite die Gelegenheit nutzte, Geld zu entwenden. Die Polizei rät zu besonderer Vorsicht in solchen Fällen und empfiehlt, sich einen ...

