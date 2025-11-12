POL-PDWIL: Sachbeschädigung an der Pfarrkirche St. Petrus in Lieser
Lieser (ots)
Im Zeitraum vom 12.11.25, 12:00 Uhr bis 16:30 Uhr wurden an der Pfarrkirche in Lieser mehrere Seitenfenster durch das Einwerfen von Steinen beschädigt. Außerdem wurde der Schließzylinder, sowie der Griff des Haupteingangs beschädigt, bzw. entwendet.
