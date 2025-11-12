PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung am Schulgebäude des Gymnasiums Traben-Trarbach

Traben-Trarbach (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 06.11.2025, 13:00 Uhr bis Montag, 10.11.2025, 07:45 Uhr wurden auf dem Gelände des Gymnasiums Traben-Trarbach mehrere Sachbeschädigungen verübt. Der Spurenlage zufolge wurde dabei einerseits eine Fensterscheibe eines Klassenzimmers des Hauptgebäudes mit einem Stein beworfen und zum anderen ein Element einer den Hang zur Sportanlage stützenden L-Steinmauer sowie der an die Mauer angrenzende Maschendrahtzaun beschädigt. Wer Hinweise zur Tat oder den bislang noch unbekannten Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Traben-Trarbach (Tel.: 06541-6270) oder der Polizeiinspektion Zell (Tel.: 06542-98670) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Traben-Trarbach
Köveniger Straße 65
56841 Traben-Trarbach

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

