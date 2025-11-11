Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in der Teichstraße in Prüm

Prüm (ots)

Im Zeitraum vom 08.11.2025, 18:00 Uhr, und dem 11.11.2025, 16:00 Uhr, wurde in der Teichstraße in Prüm eine in einer Garageneinfahrt angebrachte Absperrkette beschädigt. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen die Kette gefahren ist. Im Anschluss soll der Verursacher versucht haben, Teile der beschädigten Kette in einem Abflussschacht zu beseitigen.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 06551-9420 oder per E-Mail an pipruem@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.

