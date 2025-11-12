POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden
Wittlich (ots)
Am 11.11.2025 gegen 17:49 Uhr befuhr eine 19-jährige Fahrzeugführerin aus dem Wittlicher Stadtgebiet mit ihrem Personenkraftwagen die Bundesstraße 49 von Wittlich kommend in Richtung Bombogen.
Im Kreuzungsbereich zur Landstraße 55 übersah sie beim Abbiegen eine 62-jährige, entgegenkommende Fahrzeugführerin eines Personenkraftwagens aus dem Wittlicher Stadtgebiet.
Es kam zur Kollision, wobei an beiden Fahrzeugen nicht unerheblicher Sachschaden entstand.
Das Fahrzeug der 62-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.
Die 19-Jährige wurde leicht verletzt.
Rückfragen bitte an:
Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de
Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell