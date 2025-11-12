PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wittlich (ots)

Am 11.11.2025 gegen 17:49 Uhr befuhr eine 19-jährige Fahrzeugführerin aus dem Wittlicher Stadtgebiet mit ihrem Personenkraftwagen die Bundesstraße 49 von Wittlich kommend in Richtung Bombogen.

Im Kreuzungsbereich zur Landstraße 55 übersah sie beim Abbiegen eine 62-jährige, entgegenkommende Fahrzeugführerin eines Personenkraftwagens aus dem Wittlicher Stadtgebiet.

Es kam zur Kollision, wobei an beiden Fahrzeugen nicht unerheblicher Sachschaden entstand.

Das Fahrzeug der 62-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die 19-Jährige wurde leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

