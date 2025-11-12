PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl

Bernkastel-Kues (ots)

Am Mittag des 12.11.2025 wurde die Polizei Bernkastel-Kues von einem Diebstahl in Kenntnis gesetzt. Hierbei seien zwei Personen unter dem Vorwand, den Heizungsstand ablesen zu wollen, in die Wohnung einer älteren Frau gegangen. Hierbei sei diese von einem der beiden in ein Gespräch verwickelt worden, während der zweite die Gelegenheit nutzte, Geld zu entwenden. Die Polizei rät zu besonderer Vorsicht in solchen Fällen und empfiehlt, sich einen Ausweis zeigen zu lassen und unter Umständen beim entsprechenden Anbieter anzurufen. Bei Verdachtsfällen sollte in jedem Fall die Polizei hinzugezogen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
pibernkastel-kues@polizei.rlp.de
06531 95270

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 12.11.2025 – 09:15

    POL-PDWIL: Sachbeschädigung am Schulgebäude des Gymnasiums Traben-Trarbach

    Traben-Trarbach (ots) - Im Zeitraum von Freitag, 06.11.2025, 13:00 Uhr bis Montag, 10.11.2025, 07:45 Uhr wurden auf dem Gelände des Gymnasiums Traben-Trarbach mehrere Sachbeschädigungen verübt. Der Spurenlage zufolge wurde dabei einerseits eine Fensterscheibe eines Klassenzimmers des Hauptgebäudes mit einem Stein beworfen und zum anderen ein Element einer den Hang ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 06:25

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Wittlich (ots) - Am 11.11.2025 gegen 17:49 Uhr befuhr eine 19-jährige Fahrzeugführerin aus dem Wittlicher Stadtgebiet mit ihrem Personenkraftwagen die Bundesstraße 49 von Wittlich kommend in Richtung Bombogen. Im Kreuzungsbereich zur Landstraße 55 übersah sie beim Abbiegen eine 62-jährige, entgegenkommende Fahrzeugführerin eines Personenkraftwagens aus dem Wittlicher Stadtgebiet. Es kam zur Kollision, wobei an ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 06:24

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

    Bengel (ots) - Wie der Polizeiinspektion Wittlich am 11.11.2025 mitgeteilt wurde, beschädigte ein bisher unbekannter Täter vermutlich am 05.11.2025 eine Straßenlaterne in der Moselstraße, Höhe Hausnummer 66 in Bengel. Hier dürfte der unbekannte Fahrzeugführer gegen die Laterne gefahren sein, wodurch diese in Schieflage geriet. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren