Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Paketdiebstahl

Daleiden (ots)

Am Donnerstag, den 06.11.2025, kam es in der Dahner Straße in Daleiden zum Diebstahl eines zugestellten Paketes.

Es besteht der Verdacht, dass auch bei weiteren Haushalten Pakete entwendet wurden.

Die Polizei Prüm hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Polizei Prüm bittet Zeugen oder weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell