PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mettmann mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mettmann

POL-ME: Wohnungsbrand - die Polizei ermittelt zur Brandursache - 2511105

POL-ME: Wohnungsbrand - die Polizei ermittelt zur Brandursache - 2511105
  • Bild-Infos
  • Download

Mettmann (ots)

In der Nacht auf Dienstag, 25. November 2025, kam es zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Mettmann. Die Polizei ermittelt zur Brandursache und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 1:30 Uhr alarmierte eine aufmerksame Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses an der Talstraße Feuerwehr und Polizei, nachdem sie durch einen Rauchmelder geweckt und einen Brandausbruch im Gebäude festgestellt hatte. Bei ihrem Eintreffen stellten die Einsatzkräfte fest, dass eine Wohnung in Hochparterre betroffen war.

Dank eines schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte das Feuer in der Wohnung gelöscht und ein Übergriff der Flammen auf das Haus verhindert werden. Dennoch wurde die Wohnung so stark beschädigt, dass sie bis auf weiteres nicht bewohnbar ist. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Mehrfamilienhauses blieben glücklicherweise unverletzt. Der Mieter der Wohnung befand sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht in der Wohnung.

Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die Talstraße in dem Bereich vollständig gesperrt. Die Polizistinnen und Polizisten leiteten ein Verfahren ein und die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zur Klärung der Brandursache übernommen.

Die Polizei fragt:

Wer hat den Brandausbruch beobachtet oder kann sonstige Angaben zum Brandgeschehen tätigen? Hinweise nimmt die Polizei Mettmann, 02104 982-6250, jederzeit entgegen.

Fragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann

Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
WhatsApp-Kanal:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g

Wir haben jetzt auch einen eigenen WhatsApp-Kanal!
Hier informieren wir über wichtige und interessante Polizeimeldungen:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mettmann mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mettmann
Weitere Meldungen: Polizei Mettmann
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren