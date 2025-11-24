Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2511103

Hilden (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Hilden ---

Zwischen 12 Uhr und 14 Uhr beschädigte am Donnerstag, 20. November 2025, ein unbekanntes Fahrzeug einen VW Golf an der Schützenstraße in Hilden. An dem auf Höhe der Hausnummer 139 geparkten Auto entstand im Frontbereich ein Schaden von geschätzt 2.000 Euro. Die Unfallverursacherin oder der -verursacher entfernte sich, ohne eine ordnungsgemäße Schadensregulierung zu ermöglichen.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

