POL-ME: Unbekannte greifen Duo mit Pfefferspray an - die Polizei bittet um Hinweise - 2511098

Monheim am Rhein (ots)

Am Sonntagnachmittag, 23. November 2025, wurden eine 18-Jährige und ein 22-Jähriger an der Linzer Straße von drei jungen Männern mit Pfefferspray verletzt. Die Täter flohen unerkannt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 15:20 Uhr hielt sich das Duo auf einer Freifläche neben dem dortigen Kindergarten auf, als es von drei jungen Männern angesprochen und nach Geld gefragt wurde. Als sowohl die 18-Jährige als auch der 22-Jährige die Herausgabe verweigerten, wurden sie zunächst verbal attackiert. Plötzlich verletzte sie einer der Täter mit Pfefferspray. Anschließend flohen die Männer in Richtung des dortigen Waldgrundstücks.

Alarmierte Rettungskräfte versorgen die leicht verletzte 18-Jährige sowie den 22-Jährigen erstmedizinisch vor Ort.

Die Polizistinnen und Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Trotz einer Fahndung im Nahbereich konnten die flüchtigen Tatverdächtigen im Umfeld nicht mehr angetroffen werden.

Die Männer sollen 20 bis 23 Jahre alt und circa 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß gewesen sein. Zwei Männer hatten ein europäisches Erscheinungsbild. Sie hatten kurze blonde Haare, trugen eine dunkle Mütze und waren dunkel gekleidet. Der dritte Mann hatte ein arabisches Erscheinungsbild. Er hatte kurze dunkle Haare, war korpulent und trug eine graue Weste.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und fragt: Wer hat die Tat an der Linzer Straße am Sonntagnachmittag beobachtet und kann Angaben zu den flüchtigen Männern machen? Hinweise nimmt die Polizei Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

