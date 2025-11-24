Polizei Mettmann

POL-ME: Cannabispflanzen bei Wohnungsbrand entdeckt - 2511100

Heiligenhaus (ots)

Am Sonntag, 23. November 2025, wurden Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in Heiligenhaus gerufen, bei dem ein Bewohner schwer verletzt wurde. Im Zuge der Brandermittlungen entdeckten die Polizistinnen und Polizisten zudem professionell aufgezüchtete Cannabispflanzen.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 16 Uhr kam es am Sonntag in der Wohnung im fünften Stock des Mehrfamilienhauses an der Moselstraße zu einer Verpuffung im Badezimmer, deren Ursache die Verwendung eines lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittels war. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Allerdings wurde der Bewohner, ein 38-jähriger Deutscher, schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Bei der Begehung der Brandörtlichkeit entdeckten die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten in einem speziell präparierten Zimmer der Wohnung insgesamt zehn professionell gezüchtete Cannabispflanzen und bereits geerntete Cannabisblüten. Sie leiteten daher ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen den 38-Jährigen ein.

